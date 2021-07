On this Bob & Tom Extra: We have birthdays, Wasp music, and Josh has fleas!

<iframe src=”https://omny.fm/shows/the-bob-tom-show-free-podcast/060821-birthdays-wasp-music-josh-has-fleas/embed” width=”100%” height=”180″ frameborder=”0″ title=”B&T Extra: Josh Has Fleas”></iframe>